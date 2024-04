Elite basketball team tigasin sa Gold MILCU

NAGWAGI muli ang Elite basketball squad sa isang torneo, pinakahuli sa sinalihang Gold MILCU champion category.

Ito po ay pang-44 championship na ng Elite Microsmith sa iba’t ibang liga sa bansa pati sa abroad kaya nagpapasalamat kami sa suporta ng team manager na si Joseph Chua, ng ating Vice President Ma’am Sara Duterte at asawang si Atty. Mans Carpio na parati nakasuporta sa bawat laro ng Elite.

Back-to-back champion ng team 10-under at 11-below dahil sa sipag ng mga coach na sila Benjie Diswe, Yong Catequista, Mike Villamor at Jeus Albano pati ng mga manlalaro gaya nina (10-under) Sting Carpio, Jappy Ples, James Bueno, Kyler Pesa, Fifth Gonzales, Miguel Robles,Third Libongco, Josh Cruz, Loki Cruz, Floyd Lucero, Miggy Liao, Ulrich Buhay, Krisoffer Rosales, Ryley Floirendo at Blake Luna.

Kaya abangan natin ang susunod nilang laban sa Throwdown Basketball at mga international tournament.

***

Binabati namin si Ma’am Lily Beth Seria sa award na iginawad sa kanya ng Keanzel Basketball bilang Most Outstanding Parent.

Nagpapasalamat ang Junior MPBL Microsmith team sa suporta ni Mandaluyong Sports Director Noel Bernardo at Mayor Benhur Abalos.

Patuloy ang tryout ng Keanzel basketball para sa PSL Global Youth na gaganapin sa darating na Mayo kaya silipin ang Facebook page sa mga update kung saan ang tryout para sa tatlong dibisyon.