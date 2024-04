Donny Pangilinan, Belle Mariano super sweet sa presscon

Halos present ang buong cast ng hit romantic teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ sa naganap na finale mediacon ngayong Huwebes.

Maraming netizens ang natuwa sa set ng mediacon na ginanap sa grand ballroom ng SEDA Hotel Quezon City.

Sa umpisa ng event ay ni-reveal ang finale poster na inspired ng Yin-Yang symbol kung saan makikitang parehas na nakahiga at malungkot ang mga bidang character nina Donny Pangilinan at Belle Mariano na sina Bingo at Ling.

Kapansin-pansin din na nakasuot ng wedding gown ang character ni Belle na si Ling at naka-Amerikana naman si Bingo na character naman ni Donny.

Habang hindi pa tinatawag ang cast members ay nag-stay muna sila sa hallway ng SEDA Hotel at kitang-kita nga namin ang pagiging sweet ng dalawa na magka-holding hands at nagkukulitan.

Ilang sandali nga ay isa-isa nang pinakilala ang cast members na lumabas sa Yin-Yang door.

Habang pinapakilala ng host na si Robi Domingo si Anthony Jennings ay tuwang-tuwa naman ang kapareha niyang si Maris Racal na pinapanood siya sa TV sa hallway.

After makapasok sa ballroom at napakilala ang cast members ay pinakita naman ang teaser ng Priceless Finale ng ‘Can’t Buy Me Love’ kung saan ang daming intense eksena ang dapat abangan.

Isa nga sa mga eksenang aabangan ay ang pagpapakasal ni Ling sa character ni Darren na si Stephen na rason kung bakit naka-wedding gown at malungkot si Ling.

Aabangan ang finale ng ‘Can’t Buy Me Love’ sa May 7 sa Netflix, May 8 sa iWantTFC, at May 10 sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live.

Bonggels!

(Byx Almacen)