Dindin Manabat panay atake, Akari Chargers humihinga pa

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

2:00pm – Galeries Tower vs Farm Fresh

4:00pm – Strong Group vs Choco Mucho

6:00pm – NXLed vs Creamline

NAGPADAMA ng matinding babala si Dindin Manabat at ang Akari Chargers matapos walisin ang Capital1 Solar Spikers sa mga iskor na 25-17, 25-14, 25-20 para manatiling nasa labanan sa susunod na yugto ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena.

Inilabas ni Manabat ang kinatatakutan nitong porma para sa Chargers sa pagtala ng kabuuang 25 puntos mula sa 20 attacks, 3 blocks at 2 aces upang tulungan ang Akari na maingat ang kartada sa 4-5 panalao-talo na mas mahalaga ay makalapit sa pinaglalabanan na apat na puwesto papasok sa semifinal round.

“Una po ay nag-enjoy lang kami sa laro na ang mindset ay maipanalo ang laban,” sabi ni Dindin na dating miyembro ng national women’s team at nagbabalik sa matinding paglalaro matapos na mag-asawa at isilang ang unang anak.

“Sinunod lang naming iyunng ginawa namin sa training,” sabi pa ng nakakatandang kapatid ni Alyja ‘Jaja’ Santiago na naglalaro na sa Japan. “Iyon nga, ini-enjoy lang namin at sinunod ang utos ng mga coaches. Praktis lang ulit kami sa mga sunod namin na makakalaban, at bigyan namin ng magandang game ang serye,” sabi nito.

Tumulong sa Akari si Grethcel Soltones na may siyam na puntos habang kapwa may walong puntos sina Princes Ezra Madrigal at Faith Janine Shirley Nisperos.

May pitong puntos din si Mereophe ‘Fifi’ Sharma.

Nahulog ang Capital1 sa kabuuang 1-8 panalo-talong kartada at tuluyang napatalsik na sa labanan kahit mayroon pa itong natitirang dalawang laro. (Lito Oredo)