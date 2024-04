Itinulak ni House Assistant Majority Leader at Zambales Rep. Jefferson Khonghun ang pagsasagawa ng imbestigasyon sa napaulat na gentlemen’s agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at China.

“The integrity of our nation’s sove­reignty cannot be subjected to clandestine agreements that undermine the rights of the Filipino people,” sabi ni Khonghun, na ang distrito ay nakakasakop sa mga lugar sa West Philippine Sea.

Sinuportahan din ni Khonghun ang posisyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na tutol sa naturang kasunduan.

Ayon sa mga ulat, pumayag si Duterte na limitahan ang ipinadadalang suplay sa mga sundalo na nakatalaga sa BRP Sier­ra Madre sa Ayungin Shoal.

Iginiit ni Khonghun ang pangangailangan ng transparency at accountability sa mga isyung may kaugnayan sa soberanya at seguridad ng bansa.

“It is imperative that we shed light on any agreements or arrangements that could potentially compromise our country’s sovereignty and territorial integrity,” giit ni Khonghun.

Nauna rito, naghain din ng resolusyon si Senadora Risa Hontiveros para paimbestigahan sa Senado ang pinasok na kasunduan ni Duterte sa China. (Billy Begas)