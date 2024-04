Devin Booker, Suns niresbakan Clippers

PINANGUNAHAN nina Devin Booker at Bradley Beal ang rally sa fourth quarter at binawian ng Phoenix Suns ang Los Angeles Clippers 124-108 Miyerkoles ng gabi (Huwebes sa Pilipinas).

Tumapos si Booker ng 37 points, may 26 si Beal. Bumakas pa si Kevin Durant ng 24 points, 9 rebounds.

Nito lang Martes, pahiya ang Suns sa sariling teritoryo nang ibaon ng Clippers 35-4 sa first quarter, naiwan ng 37 sa second. Nakabalik ang Phoenix pero talo din 105-92.

Sa panalo nitong Miyerkoles, inilibre ng Suns ang Golden State at Lakers sa play-in tournament sa West. No. 10 ang Warriors (44-35), No. 9 ang Lakers (45-35).

No. 7 sa conference ang Suns (47-33), kalahating laro sa likod ng Pelicans (47-32) para sa sixth at final guaranteed playoff spot.

Tinapos ng Phoenix ang laro sa 23-2 run tampok ang 13 straight points para umabante 114-106. Nanlamig na mula roon ang Clippers, kundi bumabanda sa rim ay niluluwa ng basket ang kanilang mga tira.

Umiskor ng career-high 37 points mula anim na 3s at may 9 assists si Bones Hyland sa Clippers (51-29) na No. 4 sa West.

Nagdagdag ng 23 points si Brandon Boston sa larong tinampukan ng 22 lead changes at 10 deadlocks. (Vladi Eduarte)