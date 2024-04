Pinalagan ni Davao del Norte Gov. Edwin Jubahib ang inisyung suspension order mula sa Office of the President at nanindigan na hindi siya bababa sa puwesto.

Ayon kay Jubahib, hindi man lang siya hini­ngan ng paliwanag bago isilbi ang suspension order kaya nalabag ang kanyang karapatan sa due process.

Ang suspension order ay bunga ng reklamong isinampa ni Davao del Norte 2nd District Provincial Board Member Orly Amit dahil sa umano’y grave abuse of authority at oppression noong 2022.

Sabi ni Jubahib, hindi niya maintindihan ang grounds ng suspension order at hindi rin nagsagawa ng imbestigasyon ang Department of Interior and Local Government laban sa kanya.