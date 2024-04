Mga ka-Misteryo sinabayan ng pagdating ng maraming Ekstraterestriyal ang naganap na Solar Eclipse nitong Lunes -April 8.

Yan ang paksa natin ngayon “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Ramon ng Malabon ay nagbalita sa Misteryo ng nasagap niyang mensahe na nagsabing maraming ET ang dumating noong Solar Eclipse.

Misteryo: “Paano mo naman nasabi na may mga dumating?”

Ramon: “Biglang sulpot yung kontak kong Ekstraterestriyal at yun ang sinabi madami daw dumating from different star systems.”

Misteryo: “Paano mo na-validate yung mensahe may iba bang nagsabi tungkol dito?”

Ramon: “Yes na-surprise ako na-confirm nang sabihin ng isang ET contactee na madami ngang dumating nitong solar eclipse. May mga nahagip ding video na may naispatang UFO habang nagaganap ang solar eclipse.”

Misteryo: “I see so anu-anong ETs ang dumating sabi mo from different star systems.”

Ramon: “Ah oo may mga dumating daw na Pleiadians, Arcturians, Andromedans, Sirians, Lyrans o Vegans meron din daw reptilians pero wag daw mag-focus sa reptilians.”

Misteryo: “Ngayon may mensahe ba sila sa tao itong mga dumating na ETs?”

Ramon: “Meron sinabi ang mga Andromedan. Ang kombinasyon ng enerhiya ng Araw at Buwan ay nagbigay ng biglang pagbabago sa kaisipan af kamalayan ng tao patungo sa ika-5 dimensyon. Unti-unti daw na magbabago ang pakiramdam at kaisipan ng tao na mas malawak at malalim ang pananaw sa buhay sa planetang ito. Dapat daw maghanda at maraming tao ang magigising ang kamalayan at magbibigay din ng mensahe ng mga ET.”

Kayo mga ka-misteryo meron ba kayong nasagap na mga mensahe mula sa ETs o ibang nilalang?

Pag-usapan natin ang mga mensahe sa tao ng mga Ekstraterestriyal.

