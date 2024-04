Christian Standhardinger, Gins pagdidiskitahan Blackwater

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

4:30pm – Converge vs Phoenix

7:30pm – Ginebra vs Blackwater

Unahan ang Ginebra at Blackwater na makabalik sa win-columun ng PBA Philippine Cup ngayong Biyernes sa PhilSports Arena.

Pagkatapos ng bakbakan, isa sa Bossing at Gin Kings ang aangat sa 4-3 para manatili sa upper half ng standings, kabuhol ng dalawa sa 5th-7th ang TNT, sa ibaba nila ang 2-2 Magnolia, sunod ang 3-4 Meralco at Rain or Shine.

Inumpisahan ng Blackwater ang conference sa 3-0 bago dumating ang tatlong kabit na talo. Puro dikitan ang desisyong natikman ng hukbo ni coach Jeff Cariaso, pinakamalaking agwat na ang panghuli – 110-103 kontra Elasto Painters nitong Abril 6.

Dalawang sadsad naman ang natikman ng Gins, matapos ibaon ang Magnolia 87-97 sa Manila Clasico noong March 31 ay taob sa San Miguel 95-92 bago sinagasaan ng Terrafirma 91-85 noong Linggo.

Kontra Dyip, sa second half ay naupo na sa sidelines si Cone at hinayaan ang deputies niyang sina Richard del Rosario, Olsen Racela at Kirk Collier na magmando.

Ito ‘yung laro na nasa bench si Christian Standhardinger halos buong fourth quarter.

Pahiyang daw ‘yun ng coach para ibang boses naman ang marinig ng kanyang players. Asahan ang responde ngayon nina Standhardinger, Japeth Aguilar, Maverick Ahanmisi, Jamie Malonzo at kahit si Sidney Onwubere.

“We need more work,” ani Cone sa kanyang crew. “We’re not happy. I’m sure the fans are not happy, and they shouldn’t be happy. These guys care and we should do something about it.”

Sa kabila, asahan din ang gigil na balikwas nina Rey Suerte, Rey Nambatac, Troy Rosario, Tyrus Hill, Christian David at RK Ilagan. (Vladi Eduarte)