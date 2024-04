Chopper ng AFP bumulosok, 2 piloto tigok

DALAWANG piloto ng Philippine Navy (PN) ang nasawi makaraang bumagsak ang training helicopter ng Armed Forces of the Philippines (AFP) malapit sa pampublikong palengke sa Cavite City kahapon nang umaga.

Isinugod sa Cavite Medical Center si Lt. John Kyle Borres, 36 anyos, binata tubong Cebu pero idineklara itong dead on arrival ng doktor habang binawian ng buhay ang co-pilot niyang si ENS Izzah Leonah Taccad, 26 anyos, may asawa at tubong Isabela, habang ginagamot sa Bautista Hospital.

Kapwa miyembro ng Philippine Navy ang dalawa at nakatalaga sa Naval Air Wing sa Sangley Point, Cavite City.

Sa ulat ni Police Master Sergeant Armangel Genuino ng Cavite City Police, nag-take off sa Sangley Point ang mga piloto lulan ng PN helicopter para magsagawa ng training flight nang bumagsak ito malapit sa Cavite City Public Market sa Draga Reclamation Area sa Barangay 7 bandang alas 6:30 nang umaga.

“A PN Robinson R22 trainer helicopter conducted an emergency landing this morning in the vicinity near of Cavite City Public Market,” pagkumpirma rin ni AFP spokesperson Col. Francel Margareth Padilla sa isang mensahe sa mga reporter.

Patuloy na iniimbestigahan ng mga awtoridad ang insidente. (Gene Adsuara/Edwin Balasa)