Chase The Gold pasiklab sa pista

NASILAYAN ng mga karerista ang husay ng kabayong si Chase The Gold matapos manalo sa Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Miyerkoles ng gabi.

Sinakyan ni jockey Christian Advincula, ipinuwesto nito si Chase The Gold sa pang-apat sa largahan habang nasa unahan sina Safe In The West at Meet Me In DCorner.

Sa kalagitnaan ng karera ay umungos ng dalawang kabayo si Safe In The West kay Meet Me In DCorner, tersero si Imperial Queen habang permis sa pang-apat si Chase The Gold.

Papalapit ng home turn ay apat na kabayo na ang nagkapanabayan sa unahan, ito’y sina Safe In The West, Meet Me In DCorner na nasa tabing balya, Cat’s Whiskers at ang winning horse na sa gitna dumaan.

Mainit ang naging bakbakan sa rektahan, sa huling 50 metro ng karera ay umunat na sa unahan si Chase The Gold upang tawirin ang meta ng may dalawang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Cat’s Whiskers.

Tersero si Meet Me In DCorner habang pang-apat si Safe In The West sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Inirehistro ni Chase The Gold ang tiyempong 1:17.2 sa 1,200-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Roly Oronan ang P11,000 added prize.

Nagbulsa din ang breeder ng nanalong kabayo na si Bienvenido Niles ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)