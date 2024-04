CCP Cine Icons, mapapanuod sa UST

Masasaksihan ang mga award-winning film ng CCP Cine Icons sa University of Santo Tomas!

Isasagawa ang special screening ng `Bagong Buwan’ at `Anak’ sa darating na April 15, sa Pier Giorgio Frassati Auditorium.

Ang CCP Cine Icons na itinatag noong 2023, ay isang special program ng CCP Film, Broadcas at New Media Division.

Layon nitong makilala ang buhay at trabaho ng mga National Artist at Gawad CCP Para sa Sining awardees. Kabilang na rito ang National Artists na sina Ricky Lee at Marilou Diaz-Abaya.

“Dahil sa digital restoration program ng ABS-CBN Sagip Pelikula, naibabahagi namin sa bagong henerasyon ang mga kuwentong ito para ma-appreciate nila ang mga nilikha noong 80s, 90s, and early 2000s,” pahayag ni Lee.

Si Lee ang nagsulat ng drama film na `Anak’ na pinagbidahan nina Vilma Santos na nanalong Best Actress of the Year sa 2001 Star Awards for Movies, at Claudine Barretto.

Nanalo rin ang pelikula ng Best Screenplay at Best Supporting Actress for Amy Austria at the 2001 Film Academy of the Philippines.

Ang `Bagong Buwan’ naman na pinagbidahan ni Cesar Montano ay nanalo ng pitong awards kabilang ang Best Actor kay Montano, Best Child Performer sa aktor na si Jiro Manio, at Best Original Theme Song sa kantang Walang Hanggang Paalam ni Joey Ayala.

Ang direktor nito ay si Diaz-Abaya kung saan tumulong din sa pagsusulat ng screenplay si Lee.

Ipapalabas ang Bagong Buwan ng 9am habang ang Anak naman ay mapapanuod ng 1pm.

Ito ang unang pagkakataon na dinala sa UST ang Cine Icons, kaya huwag magpahuli! (Natalia Antonio)