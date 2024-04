Catriona Gray, Sam Milby spotted na naglalaro ng pickleball

Abang-abang talaga ang mga faney sa mga post nina Catriona Gray at Sam Milby.

Tutok na tutok sila kung nila-like ba ng isa’t isa ang mga post nila.

At siyempre, super abang din sila sa mga ganap sa buhay nila. Lalo na ngayon na pareho silang may pinagkakaabalahang bagong sport, ang pickleball.

Ang pickleball ay isang paddle sport na kumbinasyon ng tennis, badminton, ping-pong. It is a game that is appropriate for players of all ages and skill levels. Rules for pickleball are simple, making it a great introductory sport.

At sa latest Instagram story ng former beauty queen na si Nicole Cordoves, makikita sina Catriona, Sam na naglalaro nito. Bale partner-partner o apat sila sa court, at sa post na `yon ni Nicole ay waging-wagi si Catriona, na napasayaw pa!

“Catriona Gray’s victory dance!” sabi pa ni Nicole.

Sa Instagram story naman ng kalaro nila na hair stylist na si Paul Nebres, makikita rin ang photo na kasama nila sina Sam at Cat.

At sa isang photo na magkatabi sina Sam at Cat, parehong todo ang mga ngiti nila.

Kaloka lang talaga kasi ang mga faney, na kahit anong gawin ng dalawa, palagi silang may say. At kaloka na pinag-aawayan talaga nila `yon, ha!

Sa latest post kasi ni Cat, in-insist ng isang fan na nag-like si Sam. Hirit naman ng isa, like ngayon, delete later.

Pero chika ng isa pa, as long as nasa feed pa ni Cat ang mga photo nila ni Sam, naniniwala siya na sa kasal pa rin mauuwi ang dalawa.

Pang-asar naman ng isa pa, abangan na lang next month ang announcement, kaya mag-move on na raw lahat.

Sambit pa rin ng isa, magkaibigan sina Sam at Cat, pero malabong matuloy ang kasal.

Pero pagyayabang ng isa, panoorin na lang ang IG story ni Nicole at ng iba pang kaibigan nila, dahil magkasama pa rin ang dalawa. Pero sagot ng isa, magkaibigan nga kasi ang dalawa.

Pero talak ng isa pa, walang ex si Sam na nagiging kaibigan niya. Lahat daw ng mga ex ni Sam ay hindi niya kaibigan, tulad ni Anne Curtis.

Kaloka, di ba? Ang laki ng problema ng mga fan kina Cat, Sam.