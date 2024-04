Cal Raleigh, Seattle Mariners paulan ng 5 home run sa 10th

NAGPAULAN ng 5 runs sa 10th inning ang Seattle Mariners para kumpletuhin ang rally at takbuhan ang Toronto Blue Jays 6-1 Miyerkoles ng gabi (Huwebes/PH time).

Tampok sa pasabog ang two-run homer ni Cal Raleigh, may RBI double si Ty France at nagdagdag ng two-run single si Mitch Haniger sa five-run 10th sinalubong ni Raleigh ng malakas na hambalos ang nakitang first pitch ni Blue Jays left-hander Tim Mayza.

Pinalipad ni Vladimir Guerrero ang third home run niya sa season para as Toronto, ang 459-foot solo blast, kaya lang, pinuno ng Blue Jays ang bases sa bottom ninth laban kay Mariners right-hander Andres Munoz.

Dalawang singles lang ang natsambahan ng Blue Jays laban kay Mariners starter Logan Gilbert hanggang sixth. Binura ng Toronto ang 1-0 deficit nang paliparin ni Guerrero ang drive niya hanggang sa second deck ng stands. (Vladi Eduarte)