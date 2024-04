BGYO iniintriga sa ALAMAT

Trending sa X ang mina-manifest na biggest P-pop concert ng mga netizen na mahilig sa mga concert.

Marami kasi ang nagpu-push na sana matuloy na raw ang pagsasama-sama sa iisang concert ng apat sa pinakamalaking P-pop icons ng bansa.

Siyempre pa, si Sarah Geronimo ang nangunguna sa nasabing dream concert. According sa netizens, si Sarah raw ang tunay na Queen ng P-pop.

Bet din na maka-join sa big concert ng P-pop fans ang SB19, na tinagurian naman nilang mga hari ng P-pop songs.

At sina-suggest nilang makasama ang trending girl group na BINI at ang BGYO na tinatawag ng netizens na Aces of P-pop.

Pero marami ang umalma sa pagkakasama ng BGYO sa nasabing big concert. Wala raw K ang BGYO! Mas bagay raw ang grupong ALAMAT na mapasama sa concert kung matutuloy nga ito.

Pati ang Aces of P-pop na tawag sa BGYO ay mas bagay raw sa ALAMAT. May nag-akusa pang flopsina raw ang last concert ng grupo. Kaloka.

“Dapat alisin ang BGYO mas okay ang ALAMAT!”

“Certified sold out artists ang nasa list, ano ginagawa ng BGYO diyan? Hindi sila belong.”

“Sarah G, SB19 and BINI are top artist in the Philippines right now and they are all sold out artists. Wag po isama ang BGYO, wala pa sila napapatunayan sa totoo lang. Mas angat pa ang ALAMAT sa kanila, wag po tayong mag-ilusyon.”

“Baka nilagay ang BGYO sa concert, para makapag-CR ang mga tao sa concert!”

“Mas P-pop ang mga songs ng ALAMAT! Pakitanggal ang BGYO”

Halos walang pumabor sa BGYO na makasama na nasabing iniilusyong concert ng mga P-pops fans.

Ibig bang sabihin nun ay mas magaling talaga at may napatunayan na sa music industry ang ALAMAT kesa sa BGYO?

Bakit hindi pagsamahin ang dalawang boy group para mas malaman kung sino sa kanila ang mas karapat-dapat sa titulong Aces of P-pop? Mas bongga di ba?

Oh well, sana matuloy ang dream concert na ito para mas lalong ma-push globally ang mga P-pop artists natin na napakahuhusay. (Ogie N. Rodriguez)