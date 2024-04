Ano real score sa kanila ni Kathryn? What you see is what you get! – Alden

Usap-usapan pa rin ang trending videos nina Alden Richards at Kathryn Bernardo na nagpakilig sa mga netizen!

Sa video ay sinurpresa ng Kapuso actor ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla sa post birthday celebration nito.

Dahil parehas silang single ay maraming netizens ang nagsi-ship sa KathDen kaya sa interview ni Nelson Canlas ng GMA Integrated News ay nagsalita na si Alden sa kung ano nga ba ang real score sa kanila ng Kapamilya actress.

Ayon sa kanya, “What you see is what you get.” Nanatili nga raw silang magkaibigan since gawin nila ang blockbuster film na ‘Hello, Love, Goodbye’ noong 2019.

Nagkuwento rin ang aktor sa mga naganap sa nasabing post-birthday celebration ni Kath.

“I was invited and siyempre, it was part of her post-birthday celebration with friends and family. Masaya naman. Masaya naman ‘yung naging experience and you can see how happy Kath is right now,” kuwento niya.

Nagsalita rin siya sa pag-ship ng mga utaw sa KathDen.

“Hindi lang din talaga kailangan lagi ipamalita sa social media ‘yung mga ganiyan. You know, sometimes ‘yung mga personal things that’s happening, better be personal na lang.”

‘Yun na! (Byx Almacen)