Announcement ng cancellation ng concert, dinogshow ni Janella Salvador

Dinogshow ni Janella Salvador ang announcement ng postponement ng kanyang concert na ‘Janella: Reimagined’.

Ni-repost niya nga kasi ang post ng Star Magic kung saan dinogshow o nilaro niya ang kanyang caption.

Sey niya, “pa0s ksi sya,,, kau nlang !!! ayan inunahan ko na kayo mwah (Paos kasi siya, kayo na lang! Ayan inunahan ko na kayo mwah).”

Matatandaang na-bash siya matapos niyang sabihin ang “Paos ako, kayo na lang,” nang mag-ask ng sample sa kanya si Kim Chiu sa ‘It’s Showtime’.

Nilinaw niya na hindi niya intensyong maka-offend at pinagtanggol din siya ng isa sa mga host ng Kapamilya noontime show na si Karylle.

May mga netizen naman ang natuwa sa paglaro niya sa announcement.

Sey ng isang fan, “Kaya kuhang-kuha mo ’ko, eh. Love you mother!! Hope to see youu pag-uwi ko ng Pinas.”

May iba naman na pinatamaan si Kim.

“Hahhahahaha okay lang kahit paos. Basta pwede lumabas.”

Matatandaang nag-viral si Kim dahil sa kanyang “bawal lumabas” statement.

Kung may nagtanggol at natuwa, mayroon ding hindi natuwa sa pangdo-dog show ni Janella.

“Baka hindi mabenta kasi ma-attitude hahahahhaha.”

“Buti pa ang joke ambenta!”

In all fairness kay Janella, nagkaroon din siya ng serious post after niyang laruin ang announcement.

Sey niya, “On a serious note, I apologize and am so thankful to all those who have been looking forward to my concert.

“I’m genuinely excited for this and would love to be even more prepared for the day it finally pushes through.

“More details to be announced soon and looking forward to still seeing everyone.”

Sa ngayon ay wala pa ring announcement sa bagong date ng kanyang ‘Janella: Reimagined’ concert. (Byx Almacen)