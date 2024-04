Alex Eala bigo sa round-of-32

AGAD na napatalsik ang 2022 US Open Junior women’s champion na si Alexandra “A;ex” Eala sa pagsabak nito sa round of 32 sa W75 Bellizona Ladies Open, Miyerkoles ng gabi (Manila time) sa Bellizona, Switzerland.

Nalasap ng 18-anyos na Globe Ambassador at dating Rafa Nadal Academy scholar ang masaklap na kabiguan sa loob ng dalawang set kontra kay Selena Janicijevic ng France, 3-6, 1-6.

Unang pagkakataon ni Eala maging 7th seed sa singles sa high-level International Tennis Federation (ITF) pro event at third sa doubles na torneo subalit hindi nito naipakita ang kanyang elemento sa nakakapagod na laban na tumagal ng isang oras at 41 minuto.

Ang unang round na kabiguan ng 19th Asian Games double bronze medalist na si Eala ay makalipas lamang itong nagdaaang dalawang linggo ang pagwawagi sa titulo sa doubles W75 Croissy-Beaubourg sa France.

Malayo sa mabangis na paglalaro ang sanhi ng kabiguan ng world No.172 Eala kung saan nagawa nito sa unang set itabla bago muling napag-iwanan ng world No. 230 na si Janicijevic. Muli itiong naganap sa ikalawang set kung saan tila kinakapos ang bawat atake ng Pilipina na nagwagi din ng tatlong tanso sa Southeast Asian Games.

Sasagupa naman si Eala bilang ikatlong seed sa doubles kasama si Yanina Wickmayer ng Belgium.

Sisimulan nila ang kanilang bid ngayong gabi laban sa British-German duo nina Emily Appleton at Lena Papadakis.

Ang Bellinzona event ay isang tournament na nilalaro sa outdoor clay courts, isang magandang buildup para sa mga manlalaro na naghahanda para sa French Open sa Mayo 20 hanggang Hunyo 9. (Lito Oredo)