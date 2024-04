Mas mabilis ang nakikinitang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon dahil sa paghupa ng inflation at muling pagsigla ng paggastos ng mga tao at pamahalaan.

Sa forecast ng Asian Development Bank, lalago ng 6% ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon, mas mabilis kaysa sa 5.6% na itinala nung 2023.

“The Philippines growth momentum is picking up speed, dri­ven by government’s efforts to improve budget execution, mobilize additional revenue, and pursue reforms,” sabi ni ADB Philippines Country Director Pavit Ramachandran.

Ang mabagal na paggastos ng pamahalaan ang isa sa mga dahilan kung bakit naging mas mabagal ang paglago ng ekonomiya noong 2023 kaya hindi naabot ang target na 6% paglago.

Makatutulong umano sa paglago ng ekonomiya ang Build Better More program na may 97 na proyekto kasama na ang Malolos Clark Railway Project at South Commuter Railway Project na pinopondohan ng ADB.

Nakikinita ng ADB na babagal ang inflation ngayong taon sa 3.8% at babalik sa target na 2-4% dahil bumababa na ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan at pinalawig ng pamahalaan ang mababang taripa sa mga ina­angkat na bigas, mais, at baboy hanggang sa katapusan ng taon. (Eileen Mencias)