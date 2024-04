DALAWANG bata ang pinagkalooban ng pulisya ng Batang Bayani Award dahil sa naging papel nila para mapigilan ang tangkang pagnanakaw sa isang convenience store sa Barangay Pag-asa, Binangonan, Rizal.

Ipinagkaloob ni Police Regional Office 4 (Calabarzon) director Police Brigadier Gen. Paul Kenneth Lucas ang “Batang Bayani Award” sa dalawang bata sa pagbisita niya sa Rizal Police Provincial Office sa Taytay noong Abril 8.

Bukod sa parangal, binigyan din ang dalawang bata ng tig-isang pares ng sapatos, scholarship grant at iba pang insentibo.

Hindi tinukoy ni Lucas kung paano napigilan ng dalawang bata ang tangkang pagnanakaw sa nasabing convenience store noong Pebrero 7 pero malaking tulong aniya sa pulisya ang mabilis na pag-iisip at aksyon ng mga ito para matagumpay na madakip ang suspek.

“Their exemplary conduct not only upheld the values of heroism but also served as an inspiration to the power of community vigilance and cooperation,” ani Lucas.

“This is proof that not only police officers like us can be heroes, but also ordinary citizens, whether young or old. Their actions will forever be linked in the history of Calabarzon and it is a matter of pride that we can share it on ‘Araw ng Kagitingan’ where we give importance to the bravery of these children,” dagdag ng heneral.