Wetpaks ni Beauty Gonzalez pinag-awayan

Kaloka lang na pati wetpaks ni Beauty Gonzalez, pinag-aawayan at pinagtatalunan na!

May mga naiirita kasi na bakit daw puro pagpapaseksi ang ginagawa ni Beauty sa Instagram? Wala na raw ba siyang puwedeng ibang gawin, na makabuluhan naman, na makakatulong sa mga tao?

“Wala nang iba puro lang ganyan?” tanong ng isang netizen.

At pinagmulan na nga `yon ng diskusyon, ha! Siyempre, palag agad ang mga follower ni Beauty.

“Inggit yarn. Pikit ka na lang!”

“Inggit? For what?”

“For doing better not to be so jealous.”

“Hayaan mo siya anong paki mo doon?”

“Wala tayong pakialam, nagtanong lang, wala na bang iba, aside sa paghuhubad? That’s it!”

“That’s ok let her be. That’s the purpose of social media. Get over it.”

“Wala ka palang pakialam, eh, ano pa ginagawa mo dito? Unfollow, block mo siya kung ayaw mo makita. Period.

“She is her hubby’s art live mannequin.”

“I notice all the filters too. I saw her in person, she’s not all what you see. Mestisahin lang.”

“Page ko ito, ipa-follow ko gusto ko, ide-delete ko gusto ko i-delete. Mag ask ako ng questions kung gusto ko. Nagtatanong lang naman ako.”

“Her point is nagiging hubadera na si Beauty.”

“Makinis at maputi ang puwet niya. Unfollow mo kaya siya manang biday para ‘di ka ma-high blood.”

“Puro galis siguro puwet mo kaya namba-bash ka na lang.”

“Ay naku Beauty, dahil sa puwet mo, nag-away-away na sila. Oo na, makinis na puwet mo. Hahahaha.”

Oh, di ba? Mainit na ang panahon, pinainit pa ni Beauty ang paligid, at pati ulo ng mga netizen, na nag-away-away, dahil lang sa kanyang nakakalokang alindog.

Pero sabi nga, tama naman, ‘pag inggit, pikit na lang!