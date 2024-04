Weightlifting President Monico Puentevella abot-kamay 4 atleta sa 2024 Paris Olympics

ABOT-KAMAY na ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas (SWP) ang target na apat na lifter na ipadadala para sa 2024 Paris Olympics na sasambulat sa Hulyo 26 at titiklop sa Agosto 11 sa bansang France.

Lubos ang nakuhang biyaya umano ng SWP sa mga nagdaang Summer Olympic Games nang katawanin ni Hidilyn Diaz-Naranjo ang Pilipinas sa 2008 Beijing Olympics at 2012 London Games, hanggang sa makamit nito ang pilak na medalya sa 2016 Rio Olympics at ang makasaysayang kauna-unahang gintong medalya sa 2020+1 Tokyo Olympics.

“Twenty (20) years ago, we started with one lifter for the Beijing and London Olympics. Brazil followed with our first silver medal and we had two. Two years ago In Tokyo we also had two lifters again and Hidilyn won the gold medal after 97 long frustrating years,” pahayag ni SWP President Monico Puentevella sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

Malaki ang paghahangad ng SWP na makapagpadala ng mas maraming lifters sa Paris Games kasunod ng dalawang Pinay na naglaro sa Tokyo Olympics sa katauhan nina Diaz-Naranjo at Elreen Ando. Sa kagandahang loob umano ay siguradong magtutungo na sa Olympiad sina Ando sa women’s 59kgs, John Fabuar Ceniza sa men’s 61kgs at Vanessa Sarno sa women’s 71kgs, habang hihintayin pa ang pormal na anunsiyo ng puwesto ni Rosegie Ramos sa women’s 49kgs division. (Gerard Arce)