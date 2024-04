Vanessa Gandler, Cignal aakyat sa Top 4

Standings W L

Choco Mucho 7 1

PLDT 7 1

Creamline 6 2

Petro Gazz 6 2

Chery Tiggo 5 2

Cignal 5 2

Akari 3 5

NXLed 3 5

Farm Fresh 2 6

Galeries Tower 2 6

Capital 1 1 7

Strong Group 0 8

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Capital1 vs Akari

6:00pm – Cignal vs Chery Tiggo

KAPWA kakatok sina Vanessa Gandler at Cignal HD Spikers at makakasagupa na sina Ejiya Laure at Chery Tiggo sa semifinals sa tampok sa salpukan ngayong hapon sa papatapos na eliminasyon ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa City of Pasig.

Magsisilbi munang pampainit ang sagupaan sa pagitan ng naghahangad makaagaw ng silya na Akari Chargers at baguhan na Capital 1 sa ganap na alas-4 ng hapon bago ang inaasahang mainitan na paghaharap ng kapwa nais makasampa sa Final Four na HD Spikers at Crossovers sa alas-6 ng gabi.

Magkasalo sa panglimang puwesto ang Cignal at Chery Tiggo sa bitbit na kabuuang 5-2 panalo-talong karta kaya asahan na magkakahiwalay ang landas ng dalawang koponan kung saan isa lamang ang magagawang makisalo sa dalawang koponan sa pangatlong puwesto na inooukupahan ng Petro Gazz at defending champion Creamline.

Itataya ng kumpleto sa pagpapahinga na Chery Tiggo ang tatlong sunod na panalo na pinakahuli kontra sa NXLed Chameleons noong Marso 26 sa pagtala ng 23-25, 25-23, 25-16, 25-20 panalo matapos na malasap ang upset na kabiguan sa Farm Fresh Foxies.

Nagbabalik-kumpiyansa naman ang Cignal sa pagtatala nito ng 25-10, 25-14, 25-15 panalo kontra Farm Fresh matapos ang nakakadismaya nitong kabiguan matapos ma-reverse sweep ng Cool Smashers.

Samantala’y pilit na hahabol ang Akari sa kinakailangan na unang apat na puwesto sa paghahangad nito na makuha ang ikaapat na panalo sa siyam na laro sa pagsagupa kontra sa maliit na lamang ang tsansa sa semifinals na Capital1 Solar Spikers.

Huling nabigo ang Capital 1 na bitbit ang 1-7 panalo-talong record sa nangungunang Choco Mucho, 15-25, 16-25, 21-25 habang katulad din ang sinapit ng Akari na nahulog sa kabuuang 3-5 record matapos malasap ang 17-25, 20-25, 19-25 pagyuko kontra sa nasa liderato ding PLDT High Speed Hitters. (Lito Oredo)