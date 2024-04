Tyler Herro bumida sa second overtime

INILISTA ni Tyler Herro ang apat sa kanyang 33 points sa second overtime at naligtasan ng Miami Heat ang Atlanta Hawks 117-111 Martes ng gabi (Miyerkoles sa Maynila).

Nagsumite si Jimmy Butler ng 25 points at 9 assists, nagdagdag si Nikola Jovic ng 23 points, 8 rebounds sa Heat (44-35) na nanatili sa 8th place sa East, kalahating laro sa likod ng 76ers (45-35).

“I love it league-wide,” ani Miami coach Erik Spoelstra. “Ten years ago at this point (in the season), everyone is resting or tanking. This is not the case right now.”

Kinapos ang 29 points, 13 rebounds, 13 assists sa 49 minutes ni Dejounte Murray sa Hawks (36-43) na nasa 10th sa conference, isang laro sa likod ng Bulls (37-42).

Tumapos ng 23 points, 10 rebounds si De’Andre Hunter sa Atlanta.

Na-outscore ng Hawks ang Heat 23-2 sa second-chance points at bentahe sa offensive glass 17-5. Kaya lang, sa dalawang extra time ay humablot lang ng dalawang offensive boards ang Atlanta at walang nakuhang second-chance points.

Mintis ang pampanalo sanang 3 ni Murray sa first OT.

Nasa Miami ang huling posesyon sa regulation at tabla sa 101, inubos muna ni Butler ang oras pero sablay ang huling tira ni Herro. Kinubra ni Butler ang final 10 points ng Heat sa regulation. (Vladi Eduarte)