TVJ show tinapatan ‘EXpecially for You’ ng ‘It’s Showtime’

Parang hindi bet ng ibang ‘Eat Bulaga’ avid viewers ang bagong segment nitong ‘That’s My Boyfriend’ na ni-launch nitong Miyerkoles ng hapon.

Samut-sari ang mga komentong mababasa sa Facebook live ng TVJ FB page kung saan napapanood online ang nasabing noontime show.

Marami ang na-bored sa segment. Hindi raw ito nakakaaliw. Sayang daw ang oras ng ‘EB’. Mas gusto nga ng netizens na ibalik na lang ang dating ‘That’s My Boy’ at ‘Little Miss Philippines’.

Pero marami rin namang solid Dabarkads viewers ang natuwa at kinilig sa bagong segment ng show.

Ito nga kaya ang pantapat ng ‘EB’ sa ‘EXpecially for You’ segment ng ‘It’s Showtime’? Pareho kasing nakaupo sa sofa/couch ang mga host sa dalawang segment.

‘That’s My Boy’ kasi ang teaser na ipinapakita sa TV5 at mga online platforms ng ‘EB’ na dapat daw abangan ng viewers.

Buong akala ng Team Bahay at Team Online viewers ng Dabarkads noontime show na ang dating portion na tungkol sa mga talented little boy ang nasabing segment.

At nitong Miyerkoles lang ni-reveal na ang complete title ng segment ay ‘That’s My Boyfriend’.

Malayo naman ang tema ng bagong segment ng ‘EB’ sa ‘EXpecially for You’ ng ‘It’s Showtime’.

Tungkol sa pagpe-flex ng mga girls sa kakaibang talent ng kani-kanilang boyfriend ang new segment ng kapatid noontime show at tungkol naman sa pagkakaroon ng closure sa mga dating magkasintahan at paghahanap ng bagong iibigin ang tema ng segment ng Kapamilya noontime.

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)