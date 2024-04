Trending! Maris Racal ‘nilaro’ pagbati sa b-day ng faney

Viral na naman ang aktres na si Maris Racal dahil sa kanyang birthday greeting sa isang faney!

May isa kasing fan ang nag-request kay Maris sa X (dating Twitter) na batiin siya nito.

Post ng nasabing fan, “@MissMarisRacal oks na ko mabati mo lang ako ng HAPPY BIRTHDAY TOMORROW.”

Pinagbigyan naman siya ni Maris at binati siya nito.

“HAPPY BIRTHDAY TOMORROW,” pagbati ni Maris na ikinaloka ng mga netizen.

Ikinaloka nga ng mga netizen ang pagbati ni Maris na nilaro at ginawang pangalan ang word na ‘tomorrow’.

“Laroshie ka naman mhiemasaur. At least nabati pa rin yun ang mahalaga,” sey ng isang netizen.

May iba namang sineryoso ang post ni Maris.

Sey ng isang fan, “Actually, may point pa rin naman ’yung sinabi niya na ‘Happy Birthday Tomorrow’. So, technically ang sinasabi niya is ‘Advanced Happy Birthday’ or ‘happy birthday sa iyo, bukas’.

“Hindi naman ‘Happy Birthday, Tomorrow’ ang sinabi niya so hindi tomorrow yung pangalan.”

Nagpasalamat naman ang fan na binati ni Maris.

“OMGGGG THANK YOUUUU, MARIS! LABYUUUUU,” reply niya sa greeting sa kanya ni Maris.

Kuhang-kuha talaga ni Maris ang kiliti ng mga netizen, ha!

Samantala, mas naging nakakakilig ang mga eksena nila ni Anthony Jennings sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ lalo pa’t nagseselos na si Aldrich na role ni Jake Ejercito kina Snoop at Irene na mga characters nila ni Anthony.

Mas magiging malapit nga si Irene kay Snoop dahil kinuha niya itong manager sa kanyang tinatayong bar.

Patok na patok nga sa viewers ang mga kulitan moment nilang dalawa bilang customer at waiter. (Byx Almacen)