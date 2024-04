Isa-isang pinuntahan ng mga awtoridad ang mga property ni Kingdom of Jesus Christ (KOJC) leader Apollo Quiboloy sa Davao City at Samal Island upang arestuhin sana ang puganteng pastor.

Ayon kay Police Regional Office 11 (PRO 11) chief Police Brigadier General Alden Delvo, sinamahan ng mga tauhan ng PRO 11, Davao City Police Office, National Bureau of Investigation at Criminal Investigation and Detection Group ang mga tauhan ng Office of Sergeant-at-Arms (OSAA) ng Senado upang ihain ang arrest order kay Quiboloy.

Inisyu ng Senado ang arrest warrant dahil sa hindi pagsipot Quiboloy sa hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality hinggil sa reklamong sexual abuse sa mga dating miyembro ng KOJC.

Nag-isyu rin ng warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court dahil naman sa kasong child abuse laban kay Quiboloy at lima pang kapwa akusado. Nagpiyansa na ang limang kapwa akusado.

Ayon kay Delvo, sinalakay na ng mga pulis ang mga property ni Quiboloy sa Davao City pati na ang resort sa Samal Island.

Gayunman, inamin ni Delvo na masyadong napakalaki ng KOJC compound, ang Tamayong prayer mountain sa Davao City at ang resort sa Samal Island kaya hindi lubusang nagalugad ang buong property.

Blangko pa rin ang pulisya sa posibleng pinagtataguan ni Quiboloy sa Davao City.

“Wala pa talaga. I am relying on the intelligence community na makapagbigay sila ng relevant, timely, and accurate information to me so I could relay to of course my bosses para makagawa kami ng instructions sa lower units,” saad ng opisyal.