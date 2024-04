Shea Langeliers kumana ng 3 homer sa Athletics

TATLONG home runs ang idineliber ni Shea Langeliers kabilang ang two-run drive sa ninth inning na naghatid sa Oakland Athletics sa manipis na 4-3 win kontra Texas Rangers nitong Martes.

Kumonekta ng solo drives si Langeliers, 26, sa second mula kay Nathan Eovaldi at sa seventh laban kay David Robertson, “just trying to be aggressive in the middle of the plate,” ani Langeliers sa kanyang winning homer, sadsad sa pangatlong sunod na laro ang World Series champion Rangers.

Abante pa ang Texas 3-2 sa ninth nang bigyan ni Jose Leclere ng walk si Seth Brown, sumunod sa plate si Langeliers, parang slo-mo siguro ang tingin sa parating na bola nang paliparin ang first-pitch fastball tungo sa left center para sa pang-apat niyang homer sa season.

Bumato ng perfect eighth si Michael Kelly, kinumpleto rin ni Mason Miller ang perfect 1-2-3 pitch sa ninth para sa unang save ng A’s ngayong season. (Vladi Eduarte)