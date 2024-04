Serye ng ChiuPau ‘di totoong sasalang sa GMA-7

Kinumpirma ng isang taong may kinalaman sa Pinoy version ng ‘What’s Wrong with Secretary Kim’ na mali ang tsikang sa Channel 7 ng GMA Network sasalang ang serye nina Paulo Avelino at Kim Chiu.

Wala raw katotohanan ang tsikang iyon.

Hindi nga raw alam ng taong kausap namin kung saan ba talaga galing ang tsismis na iyon tungkol sa kilig serye ng ChiuPau.

Committed daw ang ABS-CBN at Viu Philippines na ipalabas sa TV5 ngayong 2024 ang ‘What’s Wrong with Secretary Kim’.

“We’re committed to TV5. So ipapalabas this 2024 ang series nina Paulo and Kim sa Channel 5.

“Mali ‘yung sa GMA-7 kami nag-commit. That’s not true.

“Sana ma-correct ang tsismis na iyan,” sey ng source namin.

Hindi pa nga lang sure ang source namin kung kailan ipapalabas sa free TV ang ‘What’s Wrong with Secretary Kim’.

“Just wait for the announcement,” sabi pa nito.

Pero dahil nasa Channel 7 na nga ang ‘It’s Showtime’ na isa si Kim sa hosts, once na promo period na ng kilig serye nila ni Paulo na ipapalabas sa TV5 ay natural lang na hindi makakapag-promote ang aktres sa noontime show nila, ha!

Kaloka!