Kahit malapit nang mawalis sa kalsada ang mga traditional jeepney, nanawagan naman ang isang transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na ilabas na ang desisyon sa kanilang petisyon na gawing P15 ang minimum fare sa mga jeepney.

Ang kasalukuyang minimum fare sa jeepney ay P13 sa unang apat na kilometro kaya lumalabas na P2 ang hinihingi nilang dagdag sa pamasahe.

Ayon kay Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines (ALTODAP) president Boy Vargas, dapat ilabas na ng LTFRB ang desisyon sa kanilang petisyon dahil sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel.

Sabi naman ni LTFRB spokesperson Celine Pia¬lago, lahat ng petisyon ng mga transport group ay masusi pang pinag-aaralan ng ahensiya.

Ipinahayag naman ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Miyerkoles na wala nang extension sa franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP).

Sa kanyang pagdalo sa townhall meeting sa San Juan City, nanindigan ang Pangulo na wala nang extension dahil sapat na ang panahong ibinigay ng gobyerno sa mga transport group.

“Aayusin… tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa ang babayaran at ang iuutang ng driver, operator kaya’t ginagawa nating maayos at ginagawa nating well-organized ‘yong sistema na yan,” anang pangulo.

Mayroon na lamang hanggang April 30 ang mga PUV operator para i-consolidate ang kanilang mga prangkisa. Ituturing na kolorum ang kanilang sasakyan kapag pumasada pa rin na hindi nakapag-consolidate pagkatapos ng deadline.

Batay sa record ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, 190,000 units ng PUVs ang sumama sa consolidation kabilang na rito ang mga UV Express, PUJ, mini-buses at mga bus.

Pinasalamatan ng Pangulo ang iba’t ibang transport organizations sa pagtulong ng gobyerno na matugunan ang problema sa pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila at nangakong tinutugunan ng pamahalaan ang mga hamon sa pamamagitan ng iba’t ibang mga paraan. (Aileen Taliping)