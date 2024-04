Postponement ng concert ni Janella Salvador, malaking palaisipan

Nag-post ang Star Magic, ang talent management na may hawak sa career ni Janella Salvador, upang i-announce na postponed ang ‘Janella REIMAGINED’ concert ng Kapamilya singer-actress.

Sa April 19 sana ito sa New Frontier Theater.

Sabi ng Star Magic, “Due to unforeseen circumstances, we would like to announce that Janella Salvador’s concert originally scheduled for April 19, 2024 at the New Frontier Theater will be postponed.

“Ticket holders are encouraged to keep their tickets for the rescheduled date or seek refunds through Ticketnet. We apologize for any inconvenience and appreciate your understanding.”

Isang taga-Star Magic ang inusisa namin tungkol sa postponement ng concert ni Janella at ang tanging sinabi nito sa amin ay, “May mga kailangan pang ayusin.”

Wala pa nga raw definite date kung kailan itutuloy ang ‘Janella REIMAGINED’.

Tinanong din namin ang manager ng isang singer na surprise guest ni Janella sa concert na iyon, pero wala pa raw sinasabi sa kanila kung kailan nga ba matutuloy iyon.

Hindi rin daw nasabi kung bakit nga ba pinostpone ang concert ni Janella.

Well, malaking palaisipan nga ang tungkol sa postponement ng concert ni Janella, pero abang-abang na lang tayo sa announcement ng Star Magic kung kailan matutuloy ‘yon.

‘Yun na! (Jun Lalin)