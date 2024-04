Kumpiyansa si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na makikinabang ang Pilipinas at ang Indo-Pacific region sa makasaysayang trilateral summit sa pagitan nina US President Joe Biden, Japan Prime Minister Fumio Kishida, at Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr.

Ayon kay Romualdez ang pagtatagpo ng tatlong lider ng bansa sa Abril 11 ay inaasahang magpapalalim sa relasyong pang-ekonomiya ng tatlong bansa, at magpapanatili sa kapayapaan at katatagan ng Indo-Pacific region.

“Economic cooperation lies at the heart of this trilateral meeting, with discussions aimed at enhancing trade, investment, and development opportunities among our nations. Our country’s deeper economic integration with the United States and Japan will undoubtedly benefit our people in terms of jobs and livelihood opportunities and contribute to regional prosperity,” sabi ni Romualdez.

Naniniwala si Romualdez na ang pagpupulong ay nagpapakita sa mahalagang papel ng Pilipinas sa Amerika at Japan. Ang pagpapanatili umano ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region at katulad umano ng ninanais ng Pilipinas. (Billy Begas)