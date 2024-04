Philippine Philharmonic Orchestra, magtatanghal sa Bukidnon

Patuloy ang pag-abot ng Cultural Center of the Philippines sa mga katabing rehiyon para madala ang pinaka-magagandang kultura ng mga Pilipino.

Sa tulong ng Office of the Senate President sa pangunguna ni Juan Miguel Zubiri, ipapakita ang galing ng musika ng Philippine Philharmonic Orchestra sa Bukidnon Center for Culture and the Arts.

Masasaksihan dito ang solo performences ng clarinet ni Ariel Sta. Ana, bassoon ni Fenvee Andra, at artists na sina Lara Manigue at Gian Magdangal.

Isasagawa ang kaabang-abang na performence sa Apil 12 ganap na 3:pm at 7pm sa New Bukidnon Sports and Cultural Complex Museum.

Ang mga concert ng PPO ang pinaka-dinadaluhang outreach events ng CCP.

Nakapag-perform na rin ang PPO kasama si Maestro Ranera sa iba’t ibang panig ng bansa.

Layon nilang isulong at mapanatili ang best of Filipino arts and culture!

Taong 1973 nang itatag ang PPO at ngayon ay nangunguna nang orchestra at kinikilala sa buong bansa. (Natalia Antonio)