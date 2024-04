Ikinagulat ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang umano’y gentleman’s agreement nina dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa isyu sa West Philippine Sea.

Sinabi ng pangulo na kung may katotohanan man ito ay hindi nito maisip na nakompromiso sa pamamagitan ng lihim na kasunduan ang teritoryo at soberanya ng bansa.

Wala aniyang dokumentasyon, walang record at hindi siya nasabihan nang maupo ito sa puwesto na mayroong ganitong usapan sa pagitan ni Duterte at President Xi.

“I am horrified by the idea that we have compromised in — through a secret agreement, the territory, the sovereignty and sovereign rights of the Philippines. That is something we still have to clear it up,” anang Pangulo.

Sinabi ng presidente na hindi maganda kung may katotohanan man ang gentleman’s agreement kaya tinatanong niya ang mga da¬ting opisyal ng administration na iba-iba ang sagot.

Binigyang-diin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi magandang sundan ang ganyang klase ng kasunduan kaya lilinawin niya ito kay Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian pagbalik nito sa Pilipinas.

“At ipaliwanag niya, ano ba? Sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agreehan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record, kahit saan ka tumingin, walang record,” dagdag ng Pangulo.

Nauna nang isiniwalat ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa interview ng Politiko_Ph, na nakipagkasundo si Duterte kay Xi na hindi magdadala ng construction materials ang Pilipinas sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre.

Ngunit ayon naman kay dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, walang pinasok na kasunduan si Duterte sa China. (Aileen Taliping)