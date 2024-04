Pakikitungo sa China

Sa kasalukuyang panahon, ang agresyon ng China sa West Philippine Sea ay patuloy na nagbibigay ng alarma at pag-aalala sa Pilipinas at sa buong rehiyon ng Asya Pasipiko. Ito ay nagpapakita ng malaking hamon sa panig ng pampulitika at pang-ekonomiya, at mahalagang mapansin at suriin ang mga pagkakaiba sa pananaw at hakbang na ginagawa ng dati at kasalukuyang pangulo ng bansa sa pakikitungo sa agresyon ng China.

Una, sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte, madalas nating naririnig nuon ang katwiran ni Duterte na hindi hamak na malakas at makapangyarihan ang China kumpara sa Pilipinas at wala tayong kalaban-laban kung sakaling sisiklab ang isang digmaan. Matatandaan din ang kanyang mapangahas na deklarasyon nuong panahon ng kampanya na siya mismo ang pupunta sa pinagtatalunang mga teritoryo at magtatanim ng bandera ng Pilipinas. Kaya nuong lumabas ang pasiya ng korte laban sa China, naka-abang ang mga Pilipino sa kanyang gagawin. Marami ang nadismaya sa kanyang sinabi na papel lamang ang desisyon at maaring itapon na lang sa basurahan. May biro pa siya nuon na gawin na lang probinsya ng China ang Pilipinas na labis na ikinainis ng maraming tao.

Para sa mga nagtatanggol sa kanya, sinasabi nila na ito ay isang pragmatikong pananaw sapagka’t ang kanyang layunin ay mapanatili ang positibong ugnayan sa China, lalo na sa larangan ng kalakalan at pag-akit sa kanila na mamumuhunan sa bansa. Sa halip na maging agresibo sa paninindigan laban sa China, mas pinili niyang pumili ng landas ng diplomasya at pakikipag-ugnayan. Kahit na may mga paglabag sa teritoryo ng Pilipinas ang China, si Duterte ay nagpahayag ng kanyang pag-unawa at kahandaan na mag-negosasyon para sa kapakanan ng bansa.

Sa kabila ng mga hakbang na ito, ang kasalukuyang pangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay nagpahayag ng iba’t ibang pananaw at hakbang sa pakikitungo sa agresyon ng China. Sa kanyang panunungkulan, pinapakita ni Marcos Jr. ang isang mas matapang na posisyon. Naniniwala siya sa kahalagahan ng pagtatanggol sa soberanya at integridad ng bansa laban sa anumang uri ng pananakop o panghihimasok. Ipinapahayag niya ang kanyang suporta sa modernisasyon ng Sandatahang Lakas at pagpapalakas ng ugnayan sa mga kaalyado upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng Pilipinas.

Ang pagkakaiba ng pananaw sa pagitan nina dating pangulong Duterte at kasalukuyang pangulong Marcos Jr. sa agresyon ng China ay nagpapakita ng magkaibang estratehiya sa pampulitika. Si Duterte, sa kanyang pragmatikong pananaw, ay mas nakatuon sa pagpapanatili ng positibong ugnayan at pagtanggap sa China sa kabila ng mga agresyong nito. Samantalang si Marcos Jr., sa kanyang matapang na pananaw, ay nagpapakita ng kahandaan na ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas.

Sa kabuuan, mahalaga na suriin ang mga pagkakaiba sa pananaw ng mga lider sa ganitong mga mahahalagang isyu. Habang ang pragmatikong pananaw ni Duterte ay nagtataguyod ng di-pagkondena sa China, ang matapang na pananaw ni Marcos Jr. ay naglalayong ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang mapanatili ang kasarinlan at kaligtasan ng bansa sa harap ng anumang uri ng banta mula sa labas. Ang pagtutulungan ng mga lider at ang kanilang pagtanggol sa interes ng Pilipinas ay nagbibigay ng seguridad at kapanatagan sa mamamayan.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.