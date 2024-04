Pagbangko sa 4th quarter kay C-Stan pinagdudahan

HUMAKOT ng matinding pang-iintriga ang naganap na pagbabangko sa minsan naging Finals Most Valuable Player na si Christian Standhardinger sa laban ng popular na koponan ng Barangay Ginebra kontra madalas maagang mapatalsik na Terrafirma Dyip sa nakalipas na laro sa Philippine Basketball Association (PBA).

Hindi nakalampas sa mga netizen na ibuhos ang kanilang mga komento sa naganap sa laro ng ilang beses naging kampeon na Barangay Ginebra lalong-lalo pa na nakatikim ito ng kabiguan sa koponan na itinuturing na tapakan ng ibang kasali sa unang propesyonal na liga sa Asya.

Maraming dismayadong netizens ang nagbuhos ng kanilang pagkadisyma at nag-comment na “benta” ang naganap na laban kung kaya ibinangko si Standhardinger sa huling quarter ng laban matapos ang mainit nitong paglalaro sa unang tatlong yugto.

Ikalawang pagkakataon lang na tinalo ng regular cellar-dweller na Terrafirma ang ilang beses itinanghal na kampeon na Gin Kings, 91-85, sa laro na ginanap noong Linggo sa Ninoy Aquino Stadium.

Pangalawang pagkakataon din lamang na nanaig ang Terrafirma sa kabuuang 23 engkuwentro kontra Ginebra.

Hindi rin nakawala sa mga netizen ang pagdududa na posibleng may naganap na game-fixing o sikretong pustahan base na rin sa nauuso na odds na katulad sa NBA.

Ipinagtaka ng mga netizen ang pagbangko sa Fil-German na may apat na titulo, dalawang BPC awards at isang PBA Finals MVP na si Standhardinger na sa tatlong quarters ay umiskor ng 21 puntos sa 9-of-16 shooting mula sa field at mayroon din itong pitong rebounds.

“Benta” ang komento ng PBA fan at netizen na si Rico Geurrero sa isang FB comment, habang si Bong Nadurata ay sinabing fixed ang laro dahil sa pustahan.

Bagaman walang basehan ang mga pagdududa ng mga dismayadong netizen ay nanawagan ang mga ito kay PBA Commissioner Willie Marcial na silipin ang nangyaring pangbabangko kay C-Stan.

Hindi din nakaligtas ang kritisismo sa legalisasyon ng pagtaya sa sports sa Pilipinas at sa madaling pag-access nito sa pamamagitan ng mga smart phone na mga betting apps. (Lito Oredo)