Oliver Dimakiling susulong sa Davao Open Rapid chess

MULING masisilayan ang tikas ni International Master (IM) Oliver Dimakiling pagsalang nito sa PSUPT Ericley Louise D. Lazaro 2nd Warden’s Open Rapid Chess Tournament na lalaruin sa SM City-Davao sa Sabado.

Ipatutupad ang six rounds Swiss System at may 15 minutes plus three seconds increment per move.

Top seed si 44-year old Dimakiling, tangan nito ang ELO rating na 2401, posibleng magbigay mg laban sina Jayson Salubre at NM Joey Albert Florendo.

Tutulak din ng piyesa sina Johnnel Balquin, NM Aglipay A. Oberio, NM Henry Roger Lopez at NM Macacuna Macala.

Markado si Dimakiling kaya nakatuktok sa kanya ang mga kalahok sa event na may basbas ng National Chess Federation of the Philippines.

Samantala, nakamit ni Dimakiling ang first GM norm matapos tumabla sa first place sa Malaysian Open noong 2006 habang naisubi ang second norm matapos ang runner-up finish sa Battle of the GMs sa Boracay noong 2012. Naabot na din ni Dimakiling ang 2500 ELO barrier.

Sa nakalipas na mga taon ay uhaw na uhaw na ang Ph chess sa pagkakaroon ng bagong GM.

Huling nakapag-produce ng GM ang bansa noong 2012, ito’y sina Richard Bitoon at Oliver Barbosa. (Elech Dawa)