NAPIGILAN ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Mactan-Cebu International Airport ang isang 26-anyos na babaeng nirecruit bilang private tutor at kasambahay sa Bangkok.

Ayon kay BI immigration protection and border enforcement section (I-PROBES) chief Bienvenido Castillo III, naharang ang dalaga na sasakay sana pa-biyaheng Bangkok noong Abril 2.

Inamin naman ng dalaga na inisponsor ng isang Chinese national na nakilala niya sa isang Facebook group ang kanyang pagtungo sa Bangkok.

Ayon sa biktima, nirecruit siya para magtrabaho bilang pribadong tutor at kasambahay sa pangakong P25,000 buwanang suweldo.

“We have observed that many of these trafficking victims are often recruited through messengers or groups on social media. Avoid entertaining such officers, and only apply through legal means, through the Department of Migrant Workers,” giit naman ni BI Commissioner Norman Tansingco.

Inendorso ng BI ang kaso ng dalaga sa Inter-Agency Council Against Trafficking para sa karagdagang imbestigasyon laban sa kanyang mga recruiter. (Mina Navarro)