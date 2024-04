Natakot, tumakbo: Anne Curtis atras sa walwalan

Aliw ang video nina Anne Curtis at Georgina Wilson na super sayaw sa wedding reception ng mga kaibigan nila sa Coron, Palawan.

At sa gitna ng kanilang pagsasayaw, chikahan, biglang nagtatakbo, na takot na takot ang dalawa. Na akala mo ay may monster o zombie sa likod nila, ha!

Pero ano nga ba ang kinatatakutan nila? Kaloka, ha!

Well, takot na takot ang dalawa, at lumabas pa talaga ng tent para lang hindi sila maabutan ng kaibigan nila na may bitbit na tequila.

Yes, tequila shots lang daw ang kinatatakutan ng mga dyosa.

Makikita nga ang dalawa na talagang todo tanggi, ha!

Oh, well. Iba talaga kapag may anak na, ‘di ba? Kung noong dalaga ka, g na g ka lang sa mga alak na inaalok sa iyo. Pero kapag may dyowa, lalo na at anak ka na, hindi mo na talaga solo ang buhay mo, kaya kahit nasa party ka, sila ang nasa isip mo.

Eh, di ba? Noong dalaga pa si Anne, aminado naman siya na madalas siyang nagba-bar, at may mga chika nga sa mga ganap sa buhay niya noon, na kapag nasa bar sila, o siya, at medyo tipsy na, bongga na ang eksena?

May mga sumikat na linya pa nga noon na, ‘I can buy that, I can buy this, bla…bla…bla…’

Oh, baka naman hindi kasi ang tequila ang brand na bet nila? What do you think? (Dondon Sermino)