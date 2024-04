Naka-5.4M na sa TikTok: Andrea Brillantes nakakalunod sa laki ang boobey

Umabot na sa 5.4M sa loob ng dalawang araw ang TikTok entry ni Andrea Brillantes, ang tema ay ‘Fake Body’ at #fyp or for your page.

Eh kasi naman, sa video na `yon ay kitang-kita talaga na super gifted, blessed ni Andrea, ha!

Na ang inaasam ng maraming babae, meron talaga siya. Na bukod sa magandang mukha, ang malalaking boobey nga ang kinababaliwan sa kanya.

At mababasa mo nga sa mga comment na umabot na sa halos 2,000, ang mga nakakalokang reaksyon ng mga faney.

“Ibang solar eclipse yata ang nakita ko.”

“Worth it paglutuan, ha!”

“Grabe, nakakapanghina ang ganda mo.”

“Sinalo mo talaga lahat ng blessing Blythe.”

“Nakaka-insecure ang ganda mo at ang seksi mo.”

“Latina beauty si Andrea.”

“Ang dami na namang bitter ngayon, dahil sa ganda at boobs ni Blythe.”

“Wala naman sa tubig, pero nakakalunod, ha!”

Pero siyempre, may mga bastos pa rin na mga komento.

At siyempre, marami ang nangungutya kay Criza Taa, na friend niya, o ex-friend niya, dahil may mga komento nga na gagayahin na naman ni Criza si Andrea.

“Gagayahin na naman `yan ni Criza.”

“Oh, Criza, gayahin mo na.”

“No wonder idol talaga ni Criza si Andrea.”

“Criza will always be a fan girl.”

Kaloka talaga si Andrea, palaging may mga isyu sa paligid niya, at hindi talaga siya pinagsasawaang pag-usapan, ha!

Sa showbiz, kapag lahat ng ganap mo, pinag-uusapan, negative man o positive, isa lang ibig sabihin noon, sikat ka pa rin. (Dondon Sermino)