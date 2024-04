Sinuportahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pagpapalawak ng operasyon ng mga motorcycle taxi sa labas ng Metro Manila.

Sa Bagong Pilipinas town hall meeting tungkol sa problema ng trapik nitong Miyerkoles, kinilala ni Marcos Jr. ang bentahe ng mga motorcycle taxi.

“We have 15 million, more or less, riders dito sa Pilipinas kaya’t napakaimportante talaga ang mga motorcycle — lahat ng mga services nila, pag-deliver nila,” ayon sa pangulo.

“That’s why we’re trying to see what are the other areas, high-traffic areas, na kung saan puwedeng mag-expand ang ating mga motorcycle services na tinatawag. ‘Yong mga nagde-deliver, ‘yong messenger, ‘yong angkas, lahat ng iba’t ibang klase ng trabaho na ginagawa na nakasakay sa motor. Kaya’t, again, it has to be a holistic system,” dagdag pa niya.

Wala pang batas sa legalisasyon ng motorcycle taxi bilang alternatibong transportasyon pero nagsagawa na ng pilot study ang gobyerno noon pang 2019 upang maging batayan sa gagawing batas ng Kongreso. (Prince Golez)