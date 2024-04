Mo Tautuaa nambarako sa dulo, San Miguel wala pa ring mantsa

SA dami ng offensive weapon ng San Miguel Beer, hindi na malaman ng Terrafirma kung sino ang unang kukuyugin.

Pagkatapos ni June Mar Fajardo, sina CJ Perez at Mo Tautuaa naman ang nambarako sa fourth quarter at naligtasan ng Beermen ang Dyip 113-110 sa PBA Philippine Cup sa Ninoy Aquino Stadium Miyerkoles ng gabi.

Itinagay ng Beer ang panglimang panalo sa gayunding dami ng laro para higpitan ang kapit sa tuktok ng standings. Napigil sa even 4-4 ang Terrafirma na umarangkada pa ng 19-7 lead.

Dinuplika ng SMB ang 5-0 start noong Governors Cup ng nakaraang season, una sa all-Filipino sapol noong 2018.

Ikinamada ni Tautuaa ang 17 sa kanyang season-high 24 points sa fourth quarter, dalawa rito mula sa labas ng arc. May 8 rebounds at 4 assists pa siya.

“Nice one, Mo!” hiyaw na selebrasyon ni coach Jorge Gallent kay Tautuaa bago lumabas ng postgame interview ang dalawa. “Finally!”

Tumabo si Perez ng team-high 25 points, tig-11 sa first at final quarters. May 20 points, 17 boards, 6 dimes si Fajardo.

Kinapos ang career-high 21 points, lahat mula career-best ding 7 for 15 shooting sa tres ni Isaac Go sa Dyip.

Nagliyab ng 18 for 38 shooting sa 3s ang Dyip pero naubusan sa dulo, sa huling tsansa sa buzzer ay sablay ang long range shot ni Go.

Minaneho ng 24 points ni Juami Tiongson (4/5 sa 3s) ang Dyip, humugot din ng 21 kay Javie Gomez de Liano.

Mula sa 55-45 deficit sa break, umiskor ng 33 sa third quarter ang Beermen huli sa tatlong free throws ni Jericho Cruz na na-foul ni Isaac Go habang pabitaw ng tres ang SMB guard bago ang buzzer.

Inagaw ng San Miguel ang lead 78-75 papasok ng fourth. (Vladi Eduarte)