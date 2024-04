Marlon Tapales magpapahinog muna para sa bagong world fight

SASABAK sa magkahiwalay na upakan sina two-time world champion Marlon “Nightmare” Tapales at dating interim bantamweight titlist Reymart “Assassin” Gaballo sa Mayo 10 sa Midas Hotel and Casino sa Pasay City.

Babangon muli upang makabalik sa world title fight ang dating International Boxing Federation (IBF) at World Boxing Association (WBA) junior lightweight champ na si Tapales laban kay Thai boxer Nattapong Jankaew para sa World Boxing Council (WBC) Asian Continental 122-pound belt.

Hindi pinalad na makamit ng 32-anyos na tubong Tubod, Lanao del Norte ang inaasam na undisputed 122-pound titles kontra unbeaten Japanese champion Naoya “Monster” Inoue noong nagdaang Disyembre sa Tokyo, Japan.

“Ready na ako sa May at magsisikap ako muli para magkampeon. Continue naman ako sa pag-eensayo at malinaw sa isip ko na magiging world champion po ako ulit,” wika ni Tapales nang minsang makapanayam ng media sa nakalipas na 1st Pacquiao-Elorde Awards Night nitong Marso 24 sa Grand Ballroom ng Okada Hotel and Casino sa Paranaque City.

Sinabi naman ni head coach at Trainer of the Year awardee Ernel Fontanilla na sinimulan na nilang pag-aralan ang estilo ng makakalabang Thai boxer na minsang pinatumba ng Pinoy boxer na si Adrian “Wild Beast” Lerasan sa bisa ng ninth-round technical knockout noong Agosto 19, 2022 sa Lake Event sa Samut Prakan, Central Province sa Thailand.

“Na-scout na namin etong Thai boxer,” tugon ni Fontanilla sa mensahe sa Abante Sports, kung saan mayroong 12 panalo at tatlong talo, kabilang ang walong panalo galing sa knockout.

Masusubok naman muli sa isang tune-up fight ang 27-anyos mula Polomolok, Cotobato del Sur na si Gaballo (27-1, 22KOs) kontra sa Mexican boxer na si Kenbun Torres para sa 10-round bantamweight fight para hanapin ang kanyang ika-apat na sunod na panalo.

Naghahanda rin ang dating WBC interim 118-lb titlist para sa kanyang nalalapit na laban kay Jason “Mayhem” Moloney, na lalaban naman kay Yoshiki Takei ng Japan para sa WBO belt sa Mayo 6 sa Tokyo Dome para sa undercard bout nina Inoue at Luis Nery ng Mexico para sa undisputed super-bantamweight aksyon.

Tumatayong No.1 challenger si Gaballo na maghihintay sa magwawagi sa naturang laban na magpapa-init muna sa event na handog ng Sanman Boxing Promotions katuwang ang MP Promotions, Knucklehead Boxing at Viva Promotions. (Gerard Arce)