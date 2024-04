Marjorie Barretto flinex family pic

Pinagpipiyestahan ng mga Marites online ang pinost na family picture ni Marjorie Barretto noong Martes ng gabi sa Instagram.

Flinex ni Marjorie ang family picture dinner nila para i-celebrate ang birthday ng bunsong anak na si Erich.

Sa photo ay makikita si Marj kasama ang mga anak na sina Dani Barretto (with husband Xavi Panlilio), Julia Barretto (with boyfriend Gerald Anderson), birthday girl na si Erich, at si Claudia Barretto kasama ang rumored boyfriend na si Baste Lorenzo.

Kumalat sa X ang nasabing picture at sari-saring komento ang mababasa mula sa netizens.

May nakakilala sa lalaking katabi ni Claudia sa nasabing picture. Nagulat pa nga sila at kasama ito sa family picture ni Marj.

Tsika pa ng mga Marites online, ito raw ang dating boyfriend ni Claudia at nagkahiwalay sila diumano noong pandemic.

“Nagkabalikan pala si Claudia at ex niya na kapatid ng asawa ngayon ni Erich Gonzales. Nakakaloka. Mukhang mabait pq naman iyong last. Happy Birthday Erich!”

“Hindi ko alam na nagkahiwalay pala sila ni Baste noong pandemic, buti nagkabalikan sila.”

“In fairness, bagay sila at super rich ni guy ha.”

Masaya nga ang fans nang muling nagkabalikan sina Claudia at Baste Lorenzo.

Si Baste ang nakababatang kapatid ni Mateo Lorenzo na mister ni Erich Gonzales.

Mukhang hindi naman nililihim na nina Claudia at Baste kung ano man ang meron sila ngayon kaya dedma ang mga ito sa post ni Marjorie.

Anyway, happy birthday Erich Barretto!