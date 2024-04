Nanawagan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Muslim community para sa isang nagkakaisang lipunan na may kalakip na pagmamahal, kasaganaan at habag sa kapwa.

Ito ang mensahe ng pangulo sa selebrasyon ng Eid’l Fitr na hudyat ng pagtatapos ng Ramadan ng mga mananampalataya ng Islam.

Ipinaalala ng Presidente na ang diwa ng Eid’l Fitr ay pasasalamat para sa pagbabagong espiritwal mula sa isang buwang pagdarasal, sakripisyo at pag-aayuno.

“Let us strive to forge a society where love prevails over indifference, where faith outshines doubt and fear, and where oneness conquers division and discord. May the deepest desires of hearts be granted. Eid Mubarak,” anang pangulo.

Ang pagtatapos ng Ramadan aniya ay hudyat ng mas malalim na paglalakbay tungo sa pamumuhay na may dignidad, madisiplina at mapagmahal na mananampalataya. Kabilang sa hangad ng pangulo ay ang patuloy na pagkakaisa, kasaganaan at malasakit sa bawat tahanan at komunidad. (Aileen Taliping)