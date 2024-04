Mag-ingat sa heat stroke, iba pang sakit ngayong tag-init

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Sa ganito kainit na panahon, siguro’y marami sa inyo ang nagkukulong na lamang sa air-conditioned na kuwarto o kaya’y nagbababad sa mall.

Maging sa mga paaralan, ilang lugar na ang nagsuspinde ng klase nitong mga nakaraang linggo dahil sa sobrang init. Kahit sa sektor ng paggawa, naglabas din ng advisory ang Department of Labor and Employment (DOLE) na nagpapaalala sa mga employers na pangalagaan ang kanilang mga empleyado laban sa heat stress.

Sa mga kababayan nating hindi maiiwasang lumabas at magbilad sa araw, ingatan po ninyo ang inyong kalusugan. Hindi lang heat rash o kaya’y sunburn ang makukuha sa sobrang exposure sa araw kundi pati na rin heat cramps, heat exhaustion at heat stroke.

Kung kayo’y nakakaramdam ng body temperature na umaabot sa 39 degrees Celsius o kaya’y mabilis na pulso, sakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka at pagkawala ng malay, sintomas po ito ng heat stroke na nangangailangan ng agarang medical attention. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor dahil buhay nyo ang nakataya rito.

Marami sa mga Pinoy ang namamatay nang hindi man lang nalalapatan ng paunang lunas. Ang iba naman, namamahalan sa gamot, wala raw espesyalista, mahabang pila sa mga pampublikong ospital o malayong pagamutan sa probinsiya.

Nakalulungkot na maraming Pilipino ang namamatay kahit maiiwasan at magagamot ang kanilang karamdaman. Bawat Pilipino ay may pantay na karapatan sa accessible health care kaya mahalaga na ang facilities na naglalaan ng serbisyo ay halos walang gastos sa pasyente.

Kaya meron tayong tinatawag na legacy at specialty hospitals na tututok sa karamdaman at sakit ng mga Pinoy. Maaari rin kayong magtungo sa People’s Day ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list. Tuwing Lunes, ginaganap ang People’s Day ng AKB para tulungan ang mga kababayan nating nangangailangan ng pampagamot. Dalhin lamang ang inyong dokumento mula sa ospital at barangay at pumunta sa north wing ng Batasan Pambansa complex sa Quezon City.

Sa kabilang dako, naging matagumpay naman ang pagdaraos ng Miss Bekilandia 2024 ng Ako Bicol Party-list para sa selebrasyon ng 28th Rodeo Masbateño.

Nagpatalbugan sa kagandahan, kaseksihan, talento at katalinuhan ang sampung kandidata para sa titulong Miss Bekilandia 2024 noong Abril 8 sa Rodeo Arena. Nag-uwi ng premyong sampung libong piso ang nanalo, anim na libong piso naman sa runner up, tatlong libong piso sa 2nd runner up at tig-iisang libong piso naman sa mga hindi pinalad bilang consolation prize.

Bukod sa titulong Miss Bekilandia 2024, iginawad din ang mga special awards tulad ng Best in Production Number, Best in Talent, Best in Swimsuit, Best in Long Gown at Miss Photogenic.

Ang paligsahang ito’y bahagi ng pakikiisa ng Ako Bicol Party-list sa selebrasyon ng 28th Rodeo Masbateño Festival sa isla ng Masbate. Layunin ng Miss Bekilandia 2024 na ipakita hindi lamang ang kagandahan at talino ng mga kababayan nating miyembro ng LGBT community kundi pati na rin ang pagiging inklusibo ng ating lipunan.

Sa pamamagitan ng pageant na ito, nais nating bigyang-diin ang kahalagahan ng pagkilala, pagrespeto, at pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba bilang lakas ng ating komunidad. Ang inclusivity ay nangangahulugan ng pagtiyak na ang bawat indibidwal, anuman ang kanilang sexual orientation, ay may pagkakataong mabuhay nang masaya, magpahayag ng sarili nang malaya, at makilahok sa lahat ng aspeto ng lipunan.

Sa susunod na linggo, marami pa tayong ikukuwentong programa at proyekto ng Ako Bicol Party-list. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!