Lovi Poe swak agad kina JM de Guzman, Jameson Blake

Work mode agad si Lovi Poe pagbalik ng Pilipinas.

Noong Tuesday nga ay sumabak na siya sa script reading para sa ‘Guilty Pleasure’ movie niya under Regal Entertainment, Inc, at ayon sa kanya, “I’m ready to dive into this thrilling new adventure!”

Ang maganda nga, sa script reading pa lang ay swak na agad si Lovi sa leading men niyang sina JM de Guzman, Jameson Blake.

Nakasama rin nina Lovi, JM, Jameson ang iba pang cast ng ‘Guilty Pleasure’ at maganda raw ang bonding na iyon dahil sa first shooting day nila ay hindi na sila ‘mangangapa’ pa.

Ayon sa producer nilang si Roselle Monteverde, masaya siya dahil sa excitement na nakita niya sa buong cast, pati na rin sa mga kasama nila sa production.

“I’m so glad na mag-i-start na kami next week. May story conference at look test muna ang cast ng ‘Guilty Pleasure’ on Saturday then start na next week,” sey ni Roselle.

Siyempre thankful din si Roselle sa pagiging professional ni Lovi na umuwi kaagad ng Pilipinas nang malamang magsisimula na nga ang shooting ng ‘Guilty Pleasure’.

Sexy drama ang ‘Guilty Pleasure’ na ididerehe ni Connie Macatuno kaya asahan na marami ang ‘matatakam’ kina Lovi, JM, at Jameson sa pelikulang ito.

‘Yun na! (Jun Lalin)