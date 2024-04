Juday sinorpresa si Ryan Agoncillo sa ‘Eat Bulaga’

Trending ang ‘Eat Bulaga’ nitong Miyerkoles dahil sa surprise guesting ni Judy Ann Santos.

Birthday celebration ni Ryan Agoncillo sa Kapatid noontime show kaya kumpleto ang pamilya ng host/actor nang um-appear ang mga ito sa ‘EB’.

Nakisaya sa legit Dabarkads at bumati ng personal ang misis ni Ryan na si Juday at ang tatlong anak nito na sina Yohan, Lucho, at Luna.

Halatang nabigla ang aktor/host sa pagbisita ng kanyang pamilya sa TV5 studio.

Habang katabing nakatayo ni Ryan ang binatilyong anak on stage ay agad napansin nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon ang height ni Lucho. Mas mataas na raw ito kesa sa ama. Natawa lang si Ryan at pabiro ring sinagot ang TVJ.

At dahil sa nasabing TV appearance, muli na namang pinag-usapan sa online world ang kagwapuhan ng nag-iisang anak na lalaki nina Ryan at Juday.

Sigaw nga ng netizens, sana raw mapanood na nila ng madalas si Lucho sa TV at mag-artista na rin ito.

Samantala, hindi naman agad pinakawalan ng ‘EB’ ang premyadong aktres dahil ang misis rin ni Ryan ang naglaro sa ‘Peraphy’ segment ng TVJ noontime show.

Wagi si Judy Ann sa nasabing game. P44,000 ang total prize na napanalunan nila. Hinati sa home partner at isang studio audience ang premyo ni Juday.

Kinaaliwan din netizens ang pagiging mabait at sociable ni Lucho sa fans. Lumapit at nakipag-apir kasi ito sa audience nang manalo ang mommy niya sa ‘Peraphy’.

Ang bonggang tingnan sa TV ng masayang pamilya nina Ryan at Juday. Nakaka-positive vibes!

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)