Jonna Perdido, Uste lumapit sa twice-to-beat

Mga laro sa Sabado:

(Ninoy Aquino Stadium)

2:00pm – Adamson vs UP

4:00pm – UST vs FEU

GANADONG maglaro si Jonna Perdido kaya naman inakbayan nito ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa 25-14, 25-13, 28-30, 25-15 panalo kontra University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa second round ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tourney na nilaro sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, Miyerkoles.

Tumikada si Perdido ng 24 points mula sa 22 attacks, isang block at isang service ace upang tulungan ang Espana-based squad na ilista ang 10-1 karta at ibalik ang UST sa solo leadership sa team standings at lumapit sa unang twice-to-beat advantage pagsapit ng semifinals.

Bawas ang lakas ng Golden Tigresses dahil hindi naglaro ang kanilang super rookie na si Angeline Poyos pero naging mabalasik sina Perdido at Regina Jurado para sikwatin ang importanteng panalo.

Maagang nasilayan ng volleyball fans ang matikas na laro ng UST, pinalo ang unang dalawang frames bago nakasagot ng panalo ang UP.

Nakipagsabayan ang Lady Maroons sa paluan sa third set upang makaiwas sa balak ng UST na pambobokya at makahirit ng fourth set game.

Matapos masugatan sa set 3 ay lumabas ang bangis ng Golden Tigresses at magaan nilang nakuha ang panalo sa fourth frame.

Masisikwat na ng Golden Tigresses ang twice-to-beat advantage kapag tinalo nila ang Far Eastern University (FEU) sa Sabado sa Ninoy Aquino Stadium.

Nalasap ng Lady Maroons ang pang-10 talo sa 11 laro.

“Ni-remind ko lang din talaga ‘yung team kung sino ‘yung pinanghuhugutan namin, kung para kanino itong kailangan namin ipanalo. Luckily, nag-respond naman po ng positive,” saad ni UST captain Bernadett Pepito na tumikada ng 28-of-38 sa digs kasama ang 9-of-14 receptions.

Nag-ambag din si Xyza Gula ng 12 marka, habang inirehistro ni Cassie Carballo ang anim na puntos at 19 excellent sets.

“Nag-step up lang po kami and tinrabaho ko lang po iyung responsibilidad ko. Iyung panalo ay para po kay Angge and kay Em (Banagua), iyun ang naging motivation naming lahat,” pahayag ni Perdido. (Elech Dawa)