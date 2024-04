Inday Laurente hanep mga set sa Jose Rizal

Mga laro Biyernes: (FilOil EcoOil Arena)

10:00am – San Beda vs CSB

2:00pm – San Sebastian vs LPU

SINANDALAN ng Jose Rizal University (JRU) ang kanilang balanseng atake sa pangunguna ni Inday Laurente upang pasabugin ang Emilio Aguinaldo College (EAC) 25-20, 25-20, 25-23 sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) Season 99 women’s volleyball na nilaro sa San Andres Gym, Miyerkoles.

Nakapagtala si Laurente ng 13 excellent sets para sa Lady Bombers kung saan ang nagbenepisyo ay si Karyla Jasareno na kumana ng 13 points para ilista ang unang panalo sa dalawang laro.

Nabigo ang JRU noong Linggo sa University of Perpetual Help Altas 14-25, 14-25, 21-25.

Bumakas din si skipper Mary May Ruiz ng siyam na puntos para sa Kalentong-based squad.

“Nai-distribute ni Inday nang mabuti iyung bola,” saad ni JRU coach Mia Tioseco. “Wala siyang specifically sinasabihan na pag-set niya ng bola, ibato mo dito. It’s more of basta kailangan ng points, kung sino nasa harap doon niya ibibigay ang bola.”

Ayon kay Tioseco malaking bagay ang panalo nila dahil nabigyan ng kumpiyansa ang kanyang mga bataan.

“I’m happy they get to feel and ma-realize nila iyan ang game nila,” ani Tioseco.

Samantala, patuloy na ibinabalik ng JRU ang dating porma matapos silang mabawasan ng matitinding sandata. (Elech Dawa)