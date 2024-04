Heaven Peralejo, Marco Gallo kaaliw ang ‘kainan’

Aliw rin ang magdyowang Heaven Peralejo at Marco Gallo, ha!

Sa presscon kasi ng ‘Uni Love Squad’ na ginanap sa Viva Café sa Araneta City, Cubao, Quezon City ay natanong si Heaven at ang iba pang cast sa mga bagay na na-discover nila sa kanilang ka-love team.

Si Marco ay ka-love team ni Heaven kaya nang sumagot ang dalaga ay sinabik niyang, “Discovery ko kay Marco? Kaya niyang kainin…,” at natawa ang mga nasa presscon dahil parang may malisya raw ang dialogue ni Heaven.

Nagpaliwanag naman ang dalaga na hindi pa siya tapos sa gusto niyang sabihin.

Idinagdag nga ni Heaven na kaya ni Marco na kumain ng the same food araw-araw. Na ‘yun at ‘yon daw ang kinakain ng aktor.

Hindi nga raw mabilis magsawa sa mga pagkain si Marco.

“It was always eggs, broccoli and protein shake, and rice… everyday,” tsika pa ni Heaven.

Pero dahil nabigyan ng malisya ang unang sinabi ni Heaven ay naging napakasaya sa presscon ng ‘Uni Love Squad’.

Sina Heaven, Marco o ang MarVen love team nga pala ay sinamahan sa presscon na iyon nina Krissha Viaje, Jerome Ponce o ang KrisshRome love team, pati ng HyGab love team naman nina Hyacinth Callado at Gab Lagman.

Sey nga pala ng Viva tungkol sa MarVen project, “Starting from the highly successful first season of ‘The University Series’, ‘The Rain in España’ (2023), MarVen continues to bring the kilig with the follow-up projects they made after like ‘The Ship Show’ (2023), ‘For the Love’ (2023), and ‘Sunny’ (in cinemas now). Their latest movie offering for fans will surely capture not just kilig but the ups and downs of relationships as well. With ‘Men are from QC, Women are from Alabang’ which was based on Stanley Chi’s book, MarVen will show how far they are willing to go for love.

“‘Men are from QC, Women are from Alabang’ will premiere in cinemas on May 1, 2024.”

Bongga! (Jun Lalin)